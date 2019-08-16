https://static.news.ru/photo/95bdd598-c00b-11e9-a0f9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Марков Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший защитник казанского «Ак Барса» Андрей Марков готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в Америке.

Сейчас идут предсезонные турниры, многие игроки отсеются, без команды не останемся. Мы рассматриваем варианты и предложения и в КХЛ, и в НХЛ, — заявил агент Маркова Сергей Исаков изданию ТАСС .

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Марков провёл 48 матчей, в которых набрал 14 (2+12) очков. Также на его счету 20 штрафных минут.

Ранее News.ru писал, что хоккеисты НХЛ могут поехать на Игры-2022.