«Ак Барс» взял реванш у «Витязя» и догнал «Авангард» на «Востоке» КХЛ

https://static.news.ru/photo/562e7ba8-099d-11eb-8b32-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по буллитам обыграл подмосковный «Витязь» — 3:2Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

У казанцев, проводивших встречу без главного тренера Дмитрия Квартальнова и нескольких заразившихся коронавирусом игроков, в основное время отличились Дмитрий Воронков (16-я минута) и Иван Емец (33-я).

Хозяева площадки усилиями Джастина Дэнфорта (35-я минута) и Александра Дергачёва (57-я) сумели отыграться.

В серии послематчевых бросков победной для гостей стала попытка Джастина Азеведо.

Таким образом, «барсам» удалось взять реванш за домашнее поражение (0:4) от «витязей» на старте нынешнего сезона.

«Ак Барс» набрал 21 очко в 14 проведённых играх и сравнялся с омским «Авангардом», лидирующим в таблице Восточной конференции КХЛ.

Московский «Спартак» на своём льду не удержал победу в поединке с ярославским «Локомотивом», уступив в овертайме — 1:2ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1).

У «красно-белых» первый матч в сезоне проводил голкипер Александр Трушков, который не только играл «на ноль» до середины третьего периода, но и стал автором результативной передачи Мартину Бакошу, открывшему счёт на 42-й минуте.

Однако на 52-й минуте Егор Коршков распечатал ворота москвичей и позволил «железнодорожникам» завершить вничью основное время матча.

На третьей минуте овертайма победу ярославцам принёс точный бросок финского защитника Атте Охтамаа.

Ранее NEWS.ru писал, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» проинформировал о продлении контракта с защитником Ноа Юульсеном.

Как уточняется, срок соглашения составляет один год. Контракт носит двусторонний характер.