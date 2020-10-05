«Ак Барс» выиграл второе «зелёное дерби» в сезоне КХЛ

https://static.news.ru/photo/a4135ba2-0738-11eb-9aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось второе в нынешнем сезоне «зелёное дерби» — поединок между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». В первой встрече победу одержали представители столицы Татарстана, теперь они снова с таким же счётом взяли верх на своей площадке — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

У казанцев дубль оформил Стефан Да Коста (голы на 5-й минуте и за 21 секунду до финальной сирены, в пустые ворота), по разу отличились Джастин Азеведо (43-я) и Артём Галимов (46-я).

Гости на 24-й минуте усилиями Алексея Пустозёрова сумели забить ответную шайбу, однако большего добиться не смогли.

Обе команды проводили встречу не оптимальными составами из-за положительных тестов на коронавирус у ряда игроков, но у уфимцев кадровые потери были более значительными.

Благодаря этой победе «Ак Барс» прервал серию из трёх поражений в чемпионате, набрал 19 очков в 13 проведённых играх и вышел на второе место в таблице Восточной конференции. На первом — омский «Авангард» (21 очко, 14 игр).

«Салават Юлаев» (18 очков, 14 матчей) делит третье-четвёртое места с екатеринбургским «Автомобилистом».

Магнитогорский «Металлург» на выезде переиграл нижнекамский «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

В составе «сталеваров» точными бросками отметились Михаил Пашнин (12-я минута), Юхо Ламмикко (13-я), Андрей Чибисов (23-я) и Сергей Плотников (за 52 секунды до конца встречи).

Автором единственной шайбы у хозяев стал Отсо Рантакари (37-я минута).

Наставник «Магнитки» Илья Воробьёв одержал двухсотую победу в КХЛ в качестве главного тренера, защитник уральцев Егор Яковлев отдал результативную передачу и набрал сотое очко в лиге по системе «гол плюс пас».

Защитник «Нефтехимика» Александр Осипов провёл пятисотый матч в КХЛ, нападающий Тимур Шарифьянов — сотый.

Накануне московский ЦСКА в поединке с «Авангардом» едва не упустил победу, но сумел сравняться с омичами по набранным очкам, писал ранее NEWS.ru.