https://static.news.ru/photo/19a14aba-2fe8-11ea-95b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Ак Барс»/vk.com

Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата одержал сверхволевую победу в овертайме над челябинским «Трактором», отыграв три шайбы. Итоговый счёт — 4:3ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 1:0).

К концу второго периода уральцы вели в счёте благодаря голам Лукаша Седлака (15-я минута), Александра Авцина (30-я) и Ника Бэйлена (33-я).

На 58-й секунде третьей двадцатиминутки Станислав Галиев отыграл одну шайбу, а затем дубль сделал 38-летний ветеран «барсов» Данис Зарипов, отличившийся на 53-й и 59-й минутах.

Три голевые передачи партнёрам отдал Артём Галимов, который стал автором победной шайбы в овертайме. Команды сыграли в дополнительном периоде две минуты и 40 секунд.

«Ак Барс» (64 очка, 42 игры) укрепил лидерство в Восточной конференции, отставая от первой команды всего чемпионата — московского ЦСКА — на одно очко. «Трактор» остаётся на последней строчке таблицы «Востока», отставая от зоны плей-офф на девять очков.

Второе в нынешнем сезоне столичное дерби «Спартак» — «Динамо» вновь принесло победу «бело-голубым». Но если в первой встрече игра закончилась за пределами основного времени (3:2ОТ), то теперь динамовцы выиграли всухую на площадке соперника, забив по голу в каждом периоде, — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Дубль сделал шведский форвард «Динамо» Андре Петерссон, отличившийся на 9-й минуте первой двадцатиминутки и спустя девять секунд после начала второй. Третью шайбу забросил Дмитрий Яшкин за шесть секунд до финальной сирены, когда соперник заменил вратаря на полевого игрока.

Кроме того, Яшкин сделал две результативные передачи Петерссону, набрав в матче три очка по системе «гол плюс пас».

Голкипер «бело-голубых» Иван Бочаров отразил все 34 броска соперника, отыграл «на ноль» пятый матч в нынешнем сезоне (второй подряд), и теперь его сухая серия составляет 125 минут и 4 секунды.

«Динамо» (60 очков, 45 игр) держится на третьем месте в таблице Западной конференции, «Спартак» (54 очка, 44 игры) остался на пятой строчке на «Западе».

Подмосковный «Витязь» на своей площадке едва не упустил победу в поединке с «Адмиралом» из Владивостока — 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).

Победу хозяевам принесли легионеры — дубль чешского защитника Якуба Ержабека (голы на 13-й и 39-й минутах), шайбы финна Пекки Йормакки (15-я минута) и канадца Куинтона Хаудена (48-я).

В составе дальневосточников точными бросками отметились Шон Лалонд (33-я), Мартин Бакош (40-я) и Олег Ломако (за 14 секунд до финальной сирены).

«Витязь» (51 очко, 44 игры) удерживает седьмое место на «Западе», «Адмирал» (45 очков, 42 игры), продлив серию поражений в чемпионате до пяти матчей, остаётся на девятой строчке в таблице «Востока», отставая от зоны плей-офф на два очка.

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