«Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/1d168b76-154b-11eb-82ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Так, счёт был открыт командой из Казахстана на 22-й минуте стараниями Никиты Михайлова. Спустя какое-то время казанцы отыгрались, а затем и вовсе вышли вперёд. В составе гостей отличились Кирилл Петров, Дмитрий Юдин и Виктор Тихонов.

«Ак Барс» вернулся на первое место в Восточной конференции (30 очков), «Барыс» остаётся на 9-м (16 очков).

Ранее NEWS.ru писал, что Континентальная хоккейная лига приняла решение отменить матчи «Йокерита» с «Автомобилистом» и «Витязем», которые должны были пройти 26 и 28 октября соответственно.

Так, данное решение принято в связи с выявлением коронавируса у четырёх членов «Йокерита». Все остальные члены команды отправлены на карантин.