«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» в Казани

https://static.news.ru/photo/526b6816-2845-11eb-b3ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб Ак Барс/facebook.com

«Ак Барс» дома одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Казани завершилась со счётом 3:0.

Так, счёт был открыт на восьмой минуте стараниями Михаила Глухова. Через пару минут отличился Александр Бурмистров, который в конце третьего периода сумел оформить дубль.

Примечательно, что вратарь казанской команды Адам Рейдеборн оформил свой первый шатаут в сезоне-2020/21 — хоккеист отразил 25 бросков.

«Ак Барс» находится на лидирующей позиции в таблице Восточной конференции с 40 очками в активе. «Автомобилист» расположился на третьем месте, набрав 37 очков.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккеисты «Трактора» одержали волевую победу над «Йокеритом» в регулярном чемпионате КХЛ. Команда выиграла на выезде со счётом 3:1.

Так, челябинцы пропустили шайбу от Ессе Йоэнсуу во втором периоде, однако уже в третьем сумели забросить три в течение 3,5 минуты.