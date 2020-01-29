https://static.news.ru/photo/f9b18c32-42cb-11ea-8d52-fa163e074e61_660.jpg Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостях взял верх над подмосковным «Витязем» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0).

У казанцев отличились Кирилл Петров (16-я минута), Джастин Азеведо (31-я, в меньшинстве), Станислав Галиев (36-я) и Патрис Кормье (49-я).

В составе хозяев шайбы забросили Йоонас Няттинен (на 48-й секунде встречи) и Александр Евсеенков (35-я минута).

«Ак Барс» (78 очков, 52 игры) продлил победную серию в чемпионате до пяти матчей и снова вышел на чистое первое место в таблице Восточной конференции, оторвавшись на два очка от омского «Авангарда».

«Витязь» (58 очков, 53 игры) остался на седьмой строчке таблицы «Запада».

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