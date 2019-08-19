https://static.news.ru/photo/b7687786-c31f-11e9-8c9d-fa163e074e61_660.jpg Валерий Ничушкин (справа) Фото: Steve Nurenberg/Icon Sportswire/Global Look Press

Агент хоккеиста Валерия Ничушкина Шуми Бабаев заявил, что во время подписания контракта его подопечного с «Колорадо Эвеланш» деньги не имели значения.

Были предложения и от других клубов, но Валерий выбрал «Колорадо». Финансовая сторона не имела значения, Ничушкин просто хотел остаться в НХЛ, чтобы доказать свои способности, — приводит слова Бабаева Sport24 .

Контракт с «Колорода» рассчитан на один год.

24-летний Ничушкин в прошлом сезоне стал обладателем антирекорда НХЛ. Он стал первым хоккеистом в истории, кто в «регулярке» не забросил ни одной шайбы, при этом проведя более 50 матчей, писал News.ru.