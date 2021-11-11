В ФСБ рассекретили документы о планах Японии по нападению на СССР

ФСБ России раскрыла показания преступников, находящиеся в сверхсекретных документах, где говорится о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны. Информация об этом появилась на сайте ведомства, её приурочили к 73-й годовщине завершения Токийского процесса (Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками), который проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года.

Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский генеральный штаб, аналогично плану «Барбаросса», разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название «Кантокуэн», что в переводе означает «особые манёвры Квантунской армии, — сообщал начальник Главного управления контрразведки СМЕРШ генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.

Рассекреченные материалы являются протоколами допросов шести высокопоставленных японских военных преступников и входят в состав «Особой папки» Главного управления военной контрразведки СМЕРШ. Документы из неё хранятся в Центральном архиве ФСБ. Сам термин «Особая папка» является синонимом высшей степени секретности документов, в ней содержащихся.

Специальные оперативные группы контрразведки СМЕРШ были созданы ещё во время боевых действий против Японии в августе 1945 года на Дальнем Востоке, на базе Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов. Их целью было выявление среди японских военнопленных тех, кто совершил военные преступления.

В результате работы контрразведки были арестованы бывший заместитель военного министра Японии генерал-лейтенант Киёдзи Томинага; бывший начальник штаба Квантунской армии и начальник центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации «Кио-Ва-Кай» генерал-лейтенант Мицухару Миякэ; экс-начальник центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майор Шун Акикуса; бывший начальник разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковник Сабуро Асада и другие.

Предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной Армии, — указывал Абакумов, ссылавшийся на показания Асада.

Для выполнения этой миссии Японией была начата подготовка специальных ударных групп, куда бы входили наиболее активные и надёжные члены организации.

В 1944 году я дал указание <...> о создании специальных ударных групп «Сенпондан», предназначаемых для диверсионной и террористической деятельности в тылу советских войск, — признался генерал-лейтенант Мицухару Миякэ.

Общая численность участников групп «Сенпондан» составляла около трёх-четырёх тысяч человек, их существование было строго засекречено, бойцы проходили специальное обучение.

По моему плану, группы «Сенпондан» после начала войны Японии против Советского Союза должны были работать в тылу Красной Армии и производить там подрыв железных и шоссейных дорог, совершать поджоги военных складов, убивать советских военнослужащих, заниматься сбором шпионских сведений военного характера, которые затем передавать японскому командованию, — признался в показаниях военнопленный.

Абакумовым было предложено включить эту шестёрку заключённых в список японских военных преступников для вынесения им приговора Международным военным трибуналом в Токио. Однако по решению руководства СССР против каждого из военных преступников было заведено отдельное уголовное дело, которое рассматривали органы государственной безопасности СССР.

Ранее правительством РФ были утверждены новые правила отнесения сведений, составляющих гостайну, к различным степеням секретности. Постановление вступит в силу с 2022 года.