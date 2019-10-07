https://static.news.ru/photo/13dbbbdc-e8ea-11e9-a5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwii.space

Управление ФСБ по Краснодарскому краю обнародовало документы, которые раскрывают подробности гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. Те были эвакуированы в этот город из Симферополя в самом начале боевых действий.

На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей, напоминает РИА Новости . Однако в конце лета 1942 года Ейск был оккупирован. В октябре к зданию, где разместили детей, подъехали несколько грузовиков. Ребят погрузили в них и увезли. Через 15 минут они были мертвы.

В рассекреченных документах — акты об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших, датами рождения, национальностью. Это были русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Однако среди жертв оказались как минимум два ребёнка, у которых в соответствующей графе значилось «немец».

Из документов следует, что в братской могиле были погребены дети-инвалиды. При этом версии, из-за чего они погибли разнятся. Отмечено, что при осмотре тел не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий.

Два разных акта, датированные 1943 годом, содержат разные данные на этот счёт. В одном сказано, что дети погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами. В пользу этой версии приведены показания свидетельницы, которая не слышала детских криков при разгрузке машин. Однако комиссия, подписавшая другой акт, пришла к шокирующему выводу: детей похоронили заживо.

Ранее в украинской столице, как писал News.ru, прошёл марш памяти, посвящённый 78-й годовщине гибели евреев в Бабьем Яру. Регулярные массовые расстрелы проводились нацистами в 1941–1943 годах. В общей сложности там погибли более 100 тысяч человек.