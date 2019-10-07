Управление ФСБ по Краснодарскому краю обнародовало документы, которые раскрывают подробности гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. Те были эвакуированы в этот город из Симферополя в самом начале боевых действий.
На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей, напоминает
В рассекреченных документах — акты об исследовании братских могил и эксгумированных тел, а также список с именами погибших, датами рождения, национальностью. Это были русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Однако среди жертв оказались как минимум два ребёнка, у которых в соответствующей графе значилось «немец».
Из документов следует, что в братской могиле были погребены дети-инвалиды. При этом версии, из-за чего они погибли разнятся. Отмечено, что при осмотре тел не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий.
Два разных акта, датированные 1943 годом, содержат разные данные на этот счёт. В одном сказано, что дети погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами. В пользу этой версии приведены показания свидетельницы, которая не слышала детских криков при разгрузке машин. Однако комиссия, подписавшая другой акт, пришла к шокирующему выводу: детей похоронили заживо.
Ранее в украинской столице, как писал News.ru, прошёл марш памяти, посвящённый 78-й годовщине гибели евреев в Бабьем Яру. Регулярные массовые расстрелы проводились нацистами в 1941–1943 годах. В общей сложности там погибли более 100 тысяч человек.
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