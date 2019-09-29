https://static.news.ru/photo/ef9c6052-e2bb-11e9-bd67-fa163e074e61_660.jpg Фото: 112.ua/vk.com

Марш памяти, посвящённый 78-й годовщине расстрела евреев в Бабьем Яру, прошёл в столице Украины.

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек из Киева, Донецка, Житомира, Харькова и других городов.

Они повторили путь жертв трагедии, пройдя от кинотеатра «Киевская Русь» на улице Сечевых Стрельцов до памятника «Менора», установленного на месте расстрела, сообщает УНИАН .

Регулярные массовые расстрелы проводились нацистами в Бабьем Яру в 1941-1943 годах. В общей сложности там погибли свыше 100 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что в Брянской области начались поиски мест захоронения 500 местных жителей, который были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками в августе 1943 года. Одна из таких братских могил была найдена в 2016 году. В ней находились останки 60 человек.