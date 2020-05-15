15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена и началось регулярное движение четырёхвагонных поездов. Пусковой комплекс включал в себя 11,2 км трассы, 13 станций и 12 составов. Первая очередь подземки была построена за три с половиной года. Она шла от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Как строили и открывали московскую подземку — в галерее NEWS.ru. 

В то время появился и логотип — заглавная буква «М» в связке с надписью «Метро». Стоимость проездного билета составляла 50 копеек. Первоначально метрополитен столицы носил имя Лазаря Кагановича.

В 1937 году проект станции «Сокольники», с которой началось движение поездов, получил Гран-при на Международной выставке в Париже.

Строительство первой линии метро

Wikimedia

Станция «Сокольники» до открытия в 1935 году. Вместо люминесцентных ламп на станции использовались шаровые светильники. Покрытие пола асфальтовое. Над выездом из тоннеля слева видны портреты С. Орджоникидзе, И. Сталина и Л. Кагановича

Wikimedia

Лучшие строители «Кировской» станции, первая линия Московского метрополитена, г. Москва

Global Look Press

Первый поезд московского метро совершает пробный рейс

РИА Новости

Станция в 1935 году. Освещение производилось полусферическими светильниками, покрытие пола — асфальт

Общественное достояние/Wikimedia

Вокзал Дворца Советов (ныне Красные ворота)

Global Look Press

Строители московского метро стали первыми его пассажирами

Иван Шагин/РИА Новости

Тоннель Московского метрополитена

Столяренко/РИА Новости

В вагоне электропоезда Московского метрополитена

Пахомов/РИА Новости

Московский метрополитен. Дежурная по станции

А. Чепрунов/РИА Новости

Бумажные билеты (1940—1941)

Wikimedia

Пассажиры на станции «Парк культуры» Сокольнической ветки Московского метрополитена

Руслан Кривобок/РИА Новости

Вид из кабины машиниста метропоезда на перегоне между станциями

Антон Денисов

Буква «М» — знак метрополитена у станции «Охотный ряд»

Андрей Рудаков/РИА Новости

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