15 мая 1935 года открылась первая линия Московского метрополитена и началось регулярное движение четырёхвагонных поездов. Пусковой комплекс включал в себя 11,2 км трассы, 13 станций и 12 составов. Первая очередь подземки была построена за три с половиной года. Она шла от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую». Как строили и открывали московскую подземку — в галерее NEWS.ru.
В то время появился и логотип — заглавная буква «М» в связке с надписью «Метро». Стоимость проездного билета составляла 50 копеек. Первоначально метрополитен столицы носил имя Лазаря Кагановича.
В 1937 году проект станции «Сокольники», с которой началось движение поездов, получил Гран-при на Международной выставке в Париже.
Строительство первой линии метро
Wikimedia
Станция «Сокольники» до открытия в 1935 году. Вместо люминесцентных ламп на станции использовались шаровые светильники. Покрытие пола асфальтовое. Над выездом из тоннеля слева видны портреты С. Орджоникидзе, И. Сталина и Л. Кагановича
Wikimedia
Лучшие строители «Кировской» станции, первая линия Московского метрополитена, г. Москва
Global Look Press
Первый поезд московского метро совершает пробный рейс
РИА Новости
Станция в 1935 году. Освещение производилось полусферическими светильниками, покрытие пола — асфальт
Общественное достояние/Wikimedia
Вокзал Дворца Советов (ныне Красные ворота)
Global Look Press
Строители московского метро стали первыми его пассажирами
Иван Шагин/РИА Новости
Тоннель Московского метрополитена
Столяренко/РИА Новости
В вагоне электропоезда Московского метрополитена
Пахомов/РИА Новости
Московский метрополитен. Дежурная по станции
А. Чепрунов/РИА Новости
Бумажные билеты (1940—1941)
Wikimedia
Пассажиры на станции «Парк культуры» Сокольнической ветки Московского метрополитена
Руслан Кривобок/РИА Новости
Вид из кабины машиниста метропоезда на перегоне между станциями
Антон Денисов
Буква «М» — знак метрополитена у станции «Охотный ряд»
Андрей Рудаков/РИА Новости
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