Начальник охраны Ельцина раскрыл неизвестные детали «августовского путча»

Глава охраны экс-президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков поделился неизвестными ранее деталями об «августовском путче» 1991 года, пишут «Известия». Он ответил на вопрос, подозревал ли он, что в Кремле и КГБ «что-то готовится».

В то время у нас с [председателем КГБ СССР Владимиром] Крючковым не было никаких контактов. Я впервые увидел его за два дня до путча, 17 августа. Он пригласил Ельцина к себе... Познакомились, он пошёл нас проводить. Когда я сажал Ельцина в машину, Крючков мне говорит: «Берегите Бориса Николаевича». Ельцину, видимо, понравилось, он запомнил. И Владимиру Путину потом сказал: «Берегите Россию», — рассказал Коржаков.

Он уверен, что первый президент СССР Михаил Горбачёв «наверняка знал» о планах ГКЧП, потому что по возвращению из Крыма «он должен был въехать в Москву на белом коне».

Кроме того Коржаков заявил, что связь у него на даче в Форосе была, никто её не отключал. Несмотря на все действия Горбачёва, начальник охраны Ельцина благодарен ему за то, что он начал перестройку и перемены, потому что без них Советский Союз бы «загнулся».

Первая ночь в Белом доме во время путча «была весёлая»: «плясали, пели, водку пили», однако вторая ночь «выдалась совсем другой», рассказал также Коржаков.

«Августовский путч» произошёл 18–21 августа 1991 года. Руководство СССР, несогласное с политикой реформ Михаила Горбачёва и проектом нового Союзного договора, создало ГКЧП в СССР — Государственный комитет по чрезвычайному положению, основной целью которого было не допустить ликвидации Союза.