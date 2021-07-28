На юго-востоке Турции откопали древнюю столовую

Археологи откопали на юго-востоке Турции высеченные в скалах два древних помещения, датируемых II или III веком до нашей эры, передаёт портал Daily Mail. Артефакты находятся на территории исчезнувшего города Зевгма. Историки считают, что найденные залы когда-то использовались как «столовые».

Специалисты предполагают , что обнаруженным домом владели влиятельные и богатые люди, много веков назад проводившие здесь званые обеды. Его стены украшены сложным мозаичным рисунком. Глава экспедиции и сотрудник университета Анкары Куталмыш Геркай подчеркнул, что бывшие хозяева жилища «были интеллектуалами и эстетами».

В данный момент работы в камерах на время остановили, так как команда Геркая решила укрепить опасные трещины на потолках. И тем не менее эксперты планируют завершить раскопки до конца 2021-го, чтобы туристы смогли увидеть развалины. В этом районе ранее нашли (поиски ведутся с 2004-го) множество других древних мозаик, фресок и архитектурных сооружений. Возраст некоторых составляет несколько тысяч лет.

Древний город Зевгма основали греки в 300 годах до н. э. рядом с Таврскими горами и рекой Евфрат. Изначально его назвали Селевкией. В период расцвета там жили почти 80 тысяч человек. Примерно в 64 году до н. э. город завоевали римляне, переименовавшие поселение в Зевгму.

Ранее археологи нашли у подножия пирамиды Хеопса почти две тысячи деревянных деталей лодки. Специалисты считают, что судно являлось погребальной ладьёй фараона Хеопса. Это уже вторая лодка, найденная в культурных слоях пирамиды. Первую нашёл у южной стороны пирамиды ещё в 1954 году инженер Камаль эль-Малах. Учёные предполагают, что ими Хеопс мог пользовался при жизни, а после смерти они, согласно верованиям древних египтян, должны были его перевозить по небу вместе с богом Ра.