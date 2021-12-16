«На память о себе»: в центре Ростова нашли бутылку с посланием 1901 года

Археологи нашли запечатанную бутылку с посланием 1901 года в историческом центре Ростова-на-Дону. Учёные проводят раскопки на углу улиц Чехова и Седова, где находится федеральный памятник некрополь Ростовского городища, сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Послание написано мещанином Иваном Смарковым, оставил он его специально на память о себе. Там же лежали лист отрывного календаря с датой, когда была написана записка, газета и папиросы.

Совместной археологической экспедицией ООО «Археологическое общество „Наследие“» и Института истории и международных отношений ЮФУ в ходе научно-исследовательских работ в центральной части г. Ростова-на-Дону на углу улиц Чехова и Седова, при снятии бровки, была найдена бутылка с весьма интересным содержимым. Записка мещанина Ивана Федоровича Смаркова от 11 апреля 1901 года, лист отрывного календаря, выпуск газеты «Приазовский край» и сигареты Табачной фабрики «В. И. Асмолов и Ко», — говорится в сообщении комитета.

В записке Смарков указал, что он — «внук старого макогона», а письмо адресовано потомкам «на память о себе». Поле исследования бутылка с запиской будут переданы в музей Южного федерального университета.

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