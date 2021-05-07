ФСБ опубликовала данные об участии советских заключённых в спецоперациях

https://static.news.ru/photo/f9de9982-af0f-11eb-9ac8-96000091f725_660.jpg Фото: Семен Раскин/РИА Новости

Сотрудники ФСБ России на официальном портале спецслужбы опубликовали архивные документы, свидетельствующие об участии заключённых в специальных операциях на территории Финляндии и северной части Норвегии в начале Великой Отечественной войны.

В самом начале боевых действий, подчёркивается в материале, органы безопасности лишились пополнения в виде призывников. Вследствие этого было принято решение комплектовать разведывательно-диверсионные группы из «патриотически настроенных» заключённых, которые содержались в лагерях на Кольском полуострове. В большинстве своём участниками таких отрядов становились кадровые офицеры или люди с хорошей физической подготовкой, а также особыми знаниями и навыками. В частности, плюсом было умение ходить на лыжах.

Отряды формировались управлением НКВД по Мурманской области. К концу 1941 года в их составе числились около 40 человек, позднее — порядка 70. За первые три месяца своей деятельности такие группы совершили восемь рейдов в тыл противника, а каждый боец поучаствовал в общей сложности в четырёх-семи операциях. В состав отрядов входили не только советские граждане, но и партизаны из Норвегии.

В ФСБ обнародовали документы и о деятельности диверсионных групп. Опубликованные материалы содержат план операции в тылу противника в августе 1941 года. В ходе диверсии группа должна была установить место расположения базы финского батальона и уничтожить её, по возможности взяв в плен несколько человек из числа охраны, и после допроса ликвидировать их, чтобы «не обременять себя в пути». Во время отхода предполагалось поджигать за собой леса.

Ранее представители российского Министерства обороны в рамках проекта «Без срока годности», посвящённого событиям Второй мировой войны, рассекретили архивные документы об операции Красной армии по освобождению территории Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году. Данные обнародованы на официальном портале ведомства.