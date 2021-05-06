В Минобороны рассекретили документы об освобождении Польши

https://static.news.ru/photo/c0e99902-aef5-11eb-9fe1-96000091f725_660.jpg Бои за освобождение Кракова Фото: РИА Новости

Представители российского Министерства обороны в рамках проекта «Без срока годности», посвящённого событиям Второй мировой войны, рассекретили архивные документы об операции Красной армии по освобождению территории Польши от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году. Данные обнародованы на официальном портале ведомства.

Сотрудники министерства опубликовали выписки из военных журналов 1945 года в мультимедийном разделе «Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!». В частности, в рассекреченных материалах рассказывается, как поляки негативно относились к немцам, встречая красноармейцев как освободителей. Этнические немцы, в свою очередь, боялись ухода советского солдата с освобождённой территории. Их пугала вероятность грабежей и погромов со стороны поляков.

Также ведомство обнародовало сообщение командующего войсками фронта маршала Георгия Жукова в Государственный комитет обороны СССР.

Стремительное продвижение наших войск воспрепятствовало гитлеровцам разрушить города и промышленные предприятия, железные и шоссейные дороги, не дало им возможности угнать и истребить польское население, вывезти скот и продовольствие, — говорится в письме прославленного советского офицера.

Ранее стало известно, что накануне 75-летия образования Калининградского региона УФСБ рассекретило документы о совершённых нацистами убийствах в концлагерях Восточной Пруссии во время Второй мировой войны.

Из материалов следует, что фашисты ежедневно травили в газовых камерах, расстреливали и морили голодом тысячи советских военнопленных и мирных жителей. Кроме этого, узников подвергали экспериментам с прививками сыпного тифа и других болезней, а из человеческого жира варили мыло.