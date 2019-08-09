https://static.news.ru/photo/2d92ae0c-bb57-11e9-a824-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/zemlekopov

Учёные Института археологии Крыма РАН и волонтёры фонда «Археология» в крымском некрополе Кыз-Аул обнаружили фрагмент надгробной плиты с барельефным изображением всадника в доспехах. Плита из известняка относится к II веку нашей эры.

Фрагмент надгробной плиты найден в некрополе Кыз-Аул. Хорошо сохранилось изображение конного вооружённого воина, по всей видимости, погибшего в бою, рядом с ним фигура женщины, — сообщил ТАСС директор по развитию фонда Олег Марков.

Он добавил, что находка подтверждает предположение, что в этом месте жили воины, охранявшие вход в Боспорское царство. В ближайшее время археологи намерены приступить к вскрытию склепа.

Как писал News.ru, в зимний сезон 2018–2019 археологи обнаружили в Москве старинные предметы одежды и посуду. Учёные нашли дутую медную пуговицу 3 см в диаметре. На её лицевой стороне изображены герб и девиз дворян Бобринских «Богу слава, жизнь тебе». По мнению исследователей, артефакт носили на одежде лакеи или привратники этого дворянского дома. Был найден фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха. Внимание археологов привлёк узор: сверху изображён медальон с двумя птицами, смотрящими в разные стороны, снизу — растительный орнамент.