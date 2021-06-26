Реформатор или тиран: какова роль Лаврентия Берии в истории

Ровно 68 лет назад, 26 июня 1953 года, был арестован министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия. Это случилось прямо на заседании Совета министров. По одной из версий, политика сразу расстреляли, по другой — наказание его настигло 23 декабря того же года, после оглашения приговора. Мнения историков о роли личности Лаврентия Берии в истории до сих пор разнятся. Одни считают его прогрессивным реформатором, вторые — заложником системы, третьи — главным злодеем XX века. NEWS.ru попросил экспертов с разными взглядами рассказать о загадочной фигуре наркома внутренних дел.

При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус. Истерично плакал, становился на колени и, наконец, весь обмарался. Словом — гадко жил и более гадко умер, — так описывает последние минуты жизни крупнейшего политического деятеля своей эпохи маршал Советского Союза Георгий Жуков. За измену Родине

К смерти Берию приговорили за измену Родине, шпионаж и заговор с целью захвата власти. Также бывшего министра внутренних дел обвиняли в расправе над неугодными людьми, сборе фальсифицированных клеветнических материалов на отдельных руководителей партии и правительства. Некоторые современные историки полагают, что Лаврентий Берия стал неугоден сменившему Сталина Никите Хрущёву. И весь процесс был организован только с целью убрать политического противника. В то время как многие менее значимые политики, чьи руки были по локоть в крови, остались у власти.

Насиловать женщин ему было некогда. Взгляд военного историка Бориса Юлина:

Личный вклад в историю заметен даже сегодня. Достаточно посмотреть на черноморское побережье РФ. Из гнилых малярийных болот в 30-е годы выросли такие курорты, как Сочи, Анапа, Геленджик. Это было сделано усилиями в том числе и товарища Берии. Он создал там инфраструктуру, построил санатории. До этого у нас единственной зоной отдыха считался Крым.

Именно Лаврентий Павлович Берия руководил ядерным проектом. Он был его административным руководителем с 1943 года. То, что Россия и сейчас — ядерная держава, это заслуга Берии.

У нас постоянно исходят из того, что это был «кровавый палач», руководивший НКВД. Но стоял во главе организации он сравнительно недолго. Берия пришёл на смену Ежову и руководил ей до середины Великой Отечественной войны. За это время были отпущены по домам и сняты обвинения практически с 800 тысяч человек. То есть гораздо больше людей отпустили, чем посадили.

Его заслуг хватит на всю нашу политическую элиту за последние 30 лет. Сама система научных центров при системе ГУЛАГ — они позволили ускорить разработку вооружений, например. Дали мощный толчок в развитии самолётостроения.

Насиловать женщин, которые ему встречались, ему было банально некогда. Вообще непонятно, когда человек спал, — объём работ был огромен. Это грязные слухи, которые ничем не подтверждены. И для этого он должен был жить каждые сутки не 24 часа, а 48 часов. Люди, которые вешают подобные обвинения, неправы. Это также, как утверждать, что Сталин лично подписывал смертные приговоры. Конечно, такого не было.

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Эффективный менеджер, хороший исполнитель. Взгляд историка, автора книги «Берия. За что его не любят...» Дениса Коббы:

Берия подписывал много документов, которые приводили в том числе к репрессивным действиям в отношении многих людей. Нельзя отрицать, что он является виновником сотен тысяч смертей. Но на руках его предшественников крови несравнимо больше.

Лаврентий Берия был назначен на должность наркома внутренних дел для того, чтобы как раз прекратить репрессивные волны, которые были при Егоре Ежове. С его приходом общий маховик репрессий был существенно снижен. Это не значит, что у нас наркомат очистился, стал розовым и пушистым. Он по-прежнему был репрессивным. Но количество арестованных сократилось.

Берия является инициатором катынского расстрела (массовые убийства польских граждан, в основном пленных офицеров, осуществлённые весной 1940 года. — NEWS.ru). Решение по этому делу принимал ЦК, но идейным вдохновителем, конечно, выступал Лаврентий Павлович. Также он инициировал процесс по переселению граждан из Карело-Финской ССР, немцев с Поволжья. То есть это все вещи, которые «потащили» за собой множество смертей.

В условиях той политической и социальной модели Берия был эффективный менеджер, хороший исполнитель. Понятно, что по содержанию и формату она сейчас не кажется чем-то правильным. Когда из людей выколачивают показания, а презумпция невиновности — пустой звук.

После смерти Сталина Лаврентий Павлович попытался укрепить своё политическое влияние. Он инициировал множество преобразований, которые должны были его сделать гораздо более значимым. Например, политик предлагал ввести реальную федерализацию Советского Союза. То есть дать больше свободы союзным республикам. Также Берия фактически упразднил ГУЛАГ. Осуществить всё, что он задумал, у него не получилось. Все остальные члены политбюро объединились против него.

Рассказы же про насилие над женщинами я считаю неправдоподобными. Говорить о том, что глава наркомата внутренних дел, объединённого МВД, человек, обладающий колоссальными возможностями в области контрразведки, занимался какими-то изнасилованиями, — ну это странно.

Это был классический советский руководитель. Тех, кто ему мешал, он их просто стирал в порошок. Нужные люди же попадали под его покровительство. Им было позволено всё. Гораздо более жестоко во времена репрессий проявил себя Никита Сергеевич Хрущёв. У него как раз «руки в крови по локоть». Приближённый к Сталину, он предоставлял самые большие списки расстрельные, никого не щадил. Но в истории у него сложился совсем другой образ.

Жестокий тиран. Взгляд российского философа, историка и социолога Игоря Чубайса:

Про Лаврентия Берию сейчас создаётся много мифов. Так, его пытаются представить руководителем атомного проекта. Хотя доподлинно известно, что проект атомной бомбы был сворован у «загнивающего Запада». США обогнали Россию на несколько лет по части ядерного оружия.

Ещё считается, что Берия сразу после смерти Сталина провёл амнистию. Его хотят представить чуть ли не сторонником демократии. На самом деле амнистия была объявлена только для уголовников. Ни один политический заключённый под неё не попал. В результате на свободу вышло огромное количество уголовников, которые устраивали разбой, драки. В обществе создалось напряжение. Реальная цель Лаврентия Павловича была — освободить узников, чтобы МВД (которым он руководил) могло потребовать больше бюджетных денег. Настоящая амнистия была проведена Хрущёвым уже после Берии. В лагерях начались массовые восстания. По этой же причине был упразднён ГУЛАГ, Лаврентия Павловича на тот момент уже не было в живых.

Берия действительно был кровавым тираном. Инициатором множества расправ. Это заблуждение — считать, что с приходом этого человека на должность главы НКВД казней стало меньше. Когда акции по посадкам, по репрессиям переходили границы — старого руководителя сажали и расстреливали. На его место приходил новый, который говорил: теперь мы наведём порядок и за старые преступления придётся отвечать. Конечно, это всё была фикция, народу пускали пыль в глаза.

Конечно, после 1953 года и всех процессов, которые прошли, вернуть старую сталинскую модель было уже невозможно. Никита Хрущёв же занимался либерализацией страны, он сыграл положительную роль. Конечно, он не до конца всё сделал. Поэтому его очень не любят, как и Горбачёва и Ельцина, они просто не до конца провели реформы.

Поведение Берии в отношении женщин сейчас бы назвали харассментом. Я бы сказал, что это был гиперхарассмент. Он использовал своё служебное положение для того, чтобы иметь власть над женщинами. Изнасилования и преследования имели место быть. Жертвы, конечно, это тщательно скрывали. Они были бессильны против человека такого статуса.