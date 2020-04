Археологи намерены выяснить, зачем древние люди красили яйца

Сейчас раритеты хранятся в Британском музее, однако в своё время ценились элитой Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. При этом, как выяснили учёные, добывать их было сложнее, чем казалось ранее, пишет The Guardian.

British Museum looks to crack mystery over decorated ostrich eggs https://t.co/bSDeV142qR