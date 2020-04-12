Археологи намерены выяснить, зачем древние люди красили яйца

https://static.news.ru/photo/138a3a22-7c9d-11ea-b1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа археологов под руководством экспертов из британских университетов Бристоля и Дарема попыталась раскрыть тайну происхождения страусиных яиц, украшенных гравировкой. Возраст находок оценивается примерно в пять тысяч лет.

Сейчас раритеты хранятся в Британском музее, однако в своё время ценились элитой Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. При этом, как выяснили учёные, добывать их было сложнее, чем казалось ранее, пишет The Guardian.

British Museum looks to crack mystery over decorated ostrich eggs https://t.co/bSDeV142qR — The Guardian (@guardian) April 9, 2020

Дело в том, что яйца были обнаружены на территории современных Испании, Италии и Греции. Несмотря на то что в Европе страусы не водились, до сих пор мало кто задавался вопросом, как они там появились. Чёткого ответа нет и сейчас. Благодаря изотопному анализу известно лишь то, что яйца были добыты в более отдалённых регионах, чем Восточное Средиземноморье и Северная Африка. Они принадлежат диким особям, охотиться на которых было крайне опасно.

Уже после этого художники с поистине ювелирным подходом наносили на них различные узоры в виде цветов и геометрических фигур. Эти рисунки неплохо сохранились до наших дней. Таким образом, отмечают специалисты, традиция украшать яйца появилась за тысячи лет до Пасхи. Однако пока доподлинно неизвестно, кто это делал и для чего. Можно догадываться лишь о том, что такие изделия представляли огромную ценность.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что в Интернете появилось объявление о продаже геологической находки, которую продавец считает окаменелым яйцом динозавра. Объявление разместил житель Архангельска.