108 минут, которые потрясли мир: 60 лет назад Юрий Гагарин покорил космос

12 апреля 1961 года в 09:06 с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с советским лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту. В космосе он пробыл 108 минут — за это время космическое судно сделало один оборот вокруг Земли и приземлилось в 10:55 в окрестностях деревни Смеловка Саратовской области.

Первыми в тот момент Гагарина случайно встретили жена лесничего и её внучка, затем к месту приземления прибыли военные, которые доставили первого космонавта в военную часть в городе Энгельс, откуда он вышел на связь с командованием и сообщил, что поставленная задача выполнена.

Затем космонавт прилетел в Москву и в автомобиле ЗИЛ с открытым верхом отправился приветствовать всех, кто высыпал на улицы города встречать его. На Красной площади Юрий Гагарин отчитался об успешном полёте первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву.

Юрий Гагарин во время предстартовой подготовки на космодроме Байконур ТАСС Юрий Гагарин во время медицинского обследования перед полётом в космос РИА Новости Алексей Свердлов/РИА Новости Последние напутствия главного конструктора Сергея Павловича Королёва (справа) Юрию Гагарину перед стартом Алексей Свердлов/РИА Новости Ракета-носитель «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту перед стартом на космодроме Байконур ТАСС Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом РИА Новости Космический корабль «Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным стартовал в 09:07 12 апреля 1961 года по московскому времени с космодрома Байконур РИА Новости Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в 10:55 в районе деревни Смеловка Саратовской области РИА Новости Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1». В окружении Юрия Гагарина — поисковая команда, возглавляемая командиром ракетного дивизиона майором А. Гасиевым и местные жители Александр Сергеев/РИА Новости 12 апреля 1961 года известие о запуске первого человека в космос вывело тысячи восторженных москвичей на улицы города Михаил Озерский/РИА Новости Памятник Юрию Гагарину работы скульптора Павла Бондаренко в Москве Leonid Faerberg/Keystone Press Agency/Global Look Press