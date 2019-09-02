В России началась учебная пора. В этом году более 15 млн школьников сели за парты. Дети в школах приобретают знания, но теряют здоровье. По данным Минздрава, около 80% учащихся имеют хронические заболевания. Исследования показывают — самыми уязвимыми у российских детей являются органы пищеварения и глаза. Гаджеты и переутомление играют основную роль в появлении недугов.

Экспертами Российского государственного педагогического университета имени Герцена было проведено исследование среди 600 школьников разного возраста, живущих в 5 городах России. Анализ показал, что самой распространенной патологией у детей младшего школьного возраста (7-12 лет) являются заболевания системы пищеварения, а также аллергические реакции. Ребята младшего подросткового возраста (12-14 лет) чаще всего страдают болезнями глаз (20,5%) и нарушениями системы пищеварения (19,4%). У старших подростков (15-17 лет) больше всего распространены нарушения зрения, проблемы желудочно-кишечного тракта.

Также авторы исследования выяснили, что с возрастом число детей, страдающих хроническими заболеваниями зрительной и желудочно-кишечного тракта, увеличивается. Так, в младшем школьном возрасте выявляется 18,9% детей с патологией системы пищеварения, а в старшем подростковом возрасте — 23%.

В одной из общеобразовательных школ Воронежа недавно провели исследование среди 200 учащихся 8-ых классов (14-15 лет). На вопрос экспертов, как изменилось состояние вашего здоровья за последний год, 50% респондентов отметили, что оно ухудшилось. Почти 60% школьников признались, что ведут малоподвижный образ жизни, и практически половина опрошенных заявили, что занятия спортом для них не важны.

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Проанализировав медицинские карты учащихся, исследователи выяснили — треть всех респондентов имеют какие-либо хронические заболевания и функциональные отклонения. Самые распространенные из них — это нарушение зрения, плоскостопие и избыточная масса тела из-за неправильного питания.

По данным Минздрава России, в 2018 году у около 10% (или 1,5 миллиона) российских детей были впервые выявлены болезни глаза и его придаточного аппарата. Самый распространенный недуг органов зрения — близорукость, он был поставлен почти 248 тысячи детей в прошлом году. На втором месте — болезни мышц глаза — 602 тысячи диагнозов. На третьем — астигматизм, более 151 тысячи случаев.

Также за аналогичный период у 350 тысяч российских детей до 14 лет были впервые выявлены различные заболевания органов пищеварения. Чаще всего им ставили диагноз гастрит или дуоденит (воспалительное заболевание двенадцатиперстной кишки — News.ru) — более 156 тысяч случаев. На втором месте по распространенности — болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей — около 130 тысяч случаев. На третьем — болезни поджелудочной железы — более 125 тысяч.

Также почти 100 тысячам школьников в прошлом году впервые был поставлен диагноз «ожирение». По сравнению с 2017 годом число детей с таким диагнозом выросло на 7 тысяч человек. Также наметился рост числа детей с «возрастным» диагнозом сахарный диабет второго типа, в 2018 году таких детей стало на 26% больше.

Опрошенные News.ru эксперты отметили, что часто сами родители виноваты в плохом состоянии здоровья своих детей. Они не следят за питанием отпрысков, не контролируют время, проведенное с гаджетами, а также взваливают на маленького человека слишком много задач.

Детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта становится все больше. И главная причина этого —повышенный уровень стресса. Об этом News.ru сообщила врач гастроэнтеролог-диетолог Нурия Хасановна.

К современным школьникам предъявляется заведомо более высокий уровень требований, чем к детям 10-20 лет назад. Большая нагрузка в школе, дополнительные секции, ЕГЭ, которым родители начинают пугать еще с 1-ого класса. Все сейчас хотят вырастить успешных людей, иногда в ущерб здоровью физическому и психологическому. Нурия Хасановна врач гастроэнтеролог-диетолог

Когда человек испытывает стресс, происходит выработка гормонов кортизола и адреналина, пояснила врач. Из-за этого нарушается кровоснабжение всех органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. В желудке у вечно нервничающего ребенка появляется эрозия, которая приводит к развитию хронического гастрита.

Также значительную роль играет питание. Злоупотребление фастфудом — еще одна причина появление болезней ЖКТ и ожирения у детей. Пирожки, пицца, шоколадки и чипсы из школьного буфета по-прежнему популярны у детей. А вот картошка и котлета, приготовленные в столовой, аппетита не вызывают. В России до 80% всей школьной комплексной еды выбрасывается в мусорное ведро. Детям она кажется невкусной — заявила журналистам уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Плохое питание также провоцирует снижение остроты зрения — еще одна распространенная проблема современных школьников. Об этом в беседе с News.ru заявил доктор медицинских наук, профессор, хирург-офтальмолог Дмитрий Давыдов. Орехи, жирная рыба, яичные желтки, морковь, черника — все эти продукты положительно влияют на органы зрения. Но многие родители не включают их в рацион совсем, предпочитая гамбургеры и газированные напитки.

АГН «Москва»

Постоянное пользование гаджетами также вредно для глаз и может способствовать развитию близорукости и астигматизма. Как рассказала News.ru офтальмолог-хирург, кандидат медицинских наук Марианна Комарова, небольшая близорукость (до минус трёх) обычно начинается в школьном возрасте и её провоцирует рассматривание любых объектов с близкого расстояния. Глаз человека устроен таким образом, что он расслабленно смотрит вдаль — на расстояние пяти метров и более. Когда расстояние от объекта менее 30 сантиметров, он начинает значительно напрягаться. Если человек не расстаётся с гаджетом или книжкой, глаз «подстраивается» под такое положение вещей. Поэтому родителям нельзя позволять ребенку «сидеть в планшете» круглые сутки. В приоритете должны быть подвижные игры и прогулки на свежем воздухе.