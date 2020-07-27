Заболевшая коронавирусом медсестра заявила о странном симптоме

https://static.news.ru/photo/8ad20836-d075-11ea-98f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австралийская медсестра Эмили Моррис из Королевского госпиталя в Мельбурне заразилась коронавирусом. По её словам, перед этим она заметила странный симптом.

Женщина из отделения неотложной помощи, проводящая много времени на ногах, заявила, что обнаружила у себя болезненные ощущения в конечностях. Причём они отличались от тех, которые бывают от усталости, сообщает ABC.

Сданный тест на COVID-19 показал у Моррис положительную реакцию на инфекцию. Отстранённая от работы медсестра призналась, что чувствует себя неважно, но госпитализация ей не нужна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в депздраве Москвы назвали основные отличия коронавируса от гриппа. Грипп начинается с высокой температуры и проходит более остро, чем коронавирусная инфекция. Главными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния и вкуса. Об этом заявил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента Андрей Тяжельников.