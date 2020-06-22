За сутки из больниц в России выписали 4705 переболевших COVID-19 пациентов

https://static.news.ru/photo/979912b0-b45c-11ea-825d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

4705 пациентов, переболевших коронавирусом, выписали из российских больниц за последние сутки. Всего в стране число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 344 416 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Согласно его сведениям, от болезни за последние 24 часа скончались 95 человек. Таким образом, число жертв инфекции в РФ достигло 8206.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 592 280 заболевших COVID-19 (+7600 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в Ненецком автономном округе: 95. При этом 33 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 215 014 (+1068 за последние сутки) заболевших, 136 670 выздоровели (+1114 за последние сутки), 3617 умерли (+20 за последние сутки).

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9 млн человек по всему миру, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 280 912 человек, на втором Бразилия — 1 083 341.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня, писал NEWS.ru.