Высокая кислотность: кому стоит исключить из рациона яблоки

Международный день поедания яблок отмечается в этом году 19 сентября. Несмотря на то, что данный фрукт является крайне полезным, иногда он может нанести вред организму. В некоторых случаях врачи и вовсе рекомендуют исключить сырые яблоки из рациона. О том, как правильно есть этот фрукт, чтобы принести максимальную пользу организму, а не навредить ему — в материале NEWS.ru.

Яблоки являются источником пищевых волокон, пектинов, дубильных веществ и клетчатки. Они поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта и, соответственно, всего организма. Кроме того, за счёт своего состава фрукт хорошо выводит из организма «плохой» холестерин и по этой причине оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, а также служит профилактикой образования камней в почках. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Умеренное потребление яблок укрепляет эмаль за счёт содержания кальция и железа, а также помогает поддерживать водный баланс в организме. Кроме того, этот фрукт оказывает благоприятное воздействие на иммунитет, так как является источником витамина С.

Специалист рекомендует употреблять в пищу не более трёх яблок среднего размера в день. В противном случае эмаль может истончиться из-за содержания во фрукте кислот. В конечном итоге человек рискует столкнуться с повышенной чувствительностью зубов к горячим и холодным продуктам, поясняет врач.

Яблоки не стоит употреблять на голодный желудок людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности с язвой и гастритом. Кроме того, им следует полностью исключить этот продукт из рациона в период обострения болезней. Данная рекомендация также обусловлена высокой кислотностью яблок.

Постоянно питаться яблоками тем более нельзя. Некоторые девушки пренебрегают этим правилом во время диет. Однако человек может устроить себе разгрузочный день на фрукте, если у него нет заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это поможет избавиться от отёчности, очистить организм, насытить его микро- и макроэлементами. Особенно это будет полезно в зимний сезон, когда у россиян нет доступа к большому ассортименту фруктов. Светлана Титова диетолог диетолог

Тем не менее людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта можно лакомиться запечёнными яблоками — они не содержат в себе кислот и не представляют опасности. Следует вырезать у фрукта сердцевину, добавить туда две ложки пятипроцентного творога и посыпать корицей. Затем продукт нужно накрыть крышкой и поставить на три-пять минут в микроволновку или духовку. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Patrick Pleul/Global Look Press

Творог в яблоке можно заменить гранолой или хлопьями, добавив в них чайную ложку воды. Также допускается добавление во фрукт орехов. Однако к ним с осторожностью нужно относиться пожилым людям, у которых зачастую бывает дивертикулёз — воспаление грыжевидных выпячиваний, расположенных на стенках кишечника. При наличии этого заболевания орехи есть не рекомендуется, пояснила Дианова. Однако прекрасной заменой в таком случае может стать урбеч — продукт, который состоит из растёртых семян льна, подсолнуха, тыквы, абрикосовых косточек или орехов.

Во время запекания яблоко потеряет влагу и станет более сладким и вкусным. Такой десерт не вредит желудку и поджелудочной железе. Добавлять к нему лучше продукты, которые преимущественно содержат белок и небольшое количество жира, потому что в яблоке уже находятся клетчатка и «хорошие» углеводы. Такое сочетание поможет сделать перекус полноценным. Кроме того, стоит отметить, что после такого приёма пищи человек не будет испытывать голод, как после употребления сырого яблока. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Как ранее писал NEWS.ru, утверждение о том, что яблоки одного вида, выращенные в разных географических зонах, различаются по составу, а витамины в них усваиваются по-разному, является мифом. На самом деле фрукты, например из России и Марокко, содержат похожий набор полезных веществ, и организм их воспринимает одинаково.