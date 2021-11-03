Журнал The Lancet подтвердил высокую эффективность «Спутника Лайт»

Высокий уровень эффективности и безопасность однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подтвердило исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Выдержки из него привёл Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как в группе серонегативных (лица, ранее не сталкивавшиеся с коронавирусом. — NEWS.ru), так и в группе серопозитивных (переболевшие лица. — NEWS.ru), — говорится в тексте.

Отмечается, что большинство побочных эффектов от вакцины, зафиксированных у участников исследования, были мягкими или средними. Серьёзных нежелательных явлений не наблюдалось.

Ранее об эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» заявили в Аргентине. Там исследования проводились среди пожилых людей. Согласно его результатам среди людей в возрасте от 60 до 79 лет препарат показал эффективность на уровне 76,8%. Против госпитализации людей старшего возраста при коронавирусе препарат эффективен на 87,6%. Кроме того, в 84,8% случаев он предотвратил смерть пациентов.