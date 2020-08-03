Выглядящий на 25 лет 53-летний голландец раскрыл секрет «вечной молодости»

https://static.news.ru/photo/dd60eddc-d58f-11ea-ae47-fa163e074e61_660.jpg Эдсон Брандао Фото: edsonsecrets/instagram.com

Эдсон Брандао из Нидерландов рассказал, как ему в 53 года удаётся выглядеть на 25 лет. В его «рецепт молодости» входят здоровый образ жизни и позитивное мышление.

Брандао говорит, что никогда не прибегал к пластическим операциям, не пил, не курил и не пробовал наркотики. Он занимается спортом и относится к своему телу, как к храму.

Люди всегда в шоке, когда узнают, что 53. Они все думают, что мне 25​. Это потрясающе видеть, как их поражает то, как я выгляжу, и я могу вдохновить людей изменить свой образ жизни, если они захотят. Я ем всё умеренно, избегаю употребления сахара, полуфабрикатов, закусок и жареных продуктов, — приводит его слова изданию Unilad.

Типичное меню Эдсона — смузи из свежих фруктов, миндального молока, хлопьев и домашних блинов на завтрак, жареная белая рыба или курица с овощами и коричневым рисом на обед, лосось с грибами, помидорами и коричневым рисом или сладким картофелем на ужин. Также голландец выпивает два литра минеральной воды каждый день.

Нет разницы между тем, как я ощущаю себя сейчас, по сравнению с тем, когда я был двадцатилетним. Честно говоря, я чувствую себя лучше, чем когда-либо прежде, — говорит Эдсон.

По словам 53-летнего красавца, позитивное мышление играет огромную роль в том, как он выглядит сейчас, поскольку «сила позитивного мышления излучает хорошую энергию для тела и ума».

О своём образе жизни Эдсон рассказывает в Instagram, также он написал книгу под названием «Молод после 40».

Мне нравится вдохновлять других людей, давать им позитивный сигнал о том, что они могут достичь в жизни всего, если действительно захотят. Я свидетельство того, что человек может оставаться и чувствовать себя молодым, даже когда становится старше, — говорит голландец.

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