Врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую

Вовремя распознать высокое артериальное давление, вызывающее гипертонический криз, можно в том случае, если обращать внимание на предупреждающие знаки. Об этом со ссылкой на информацию врачей американской медклиники написала газета Daily Express.
По словам медиков, если человек
Также тревожными симптомами являются тошнота и внезапная беспочвенная тревога.
Более явными признаками гипертонического криза являются одышка и судороги. Также следует обратить особое внимание, если находящийся рядом человек вдруг перестал реагировать и отзываться.
При гипертоническом кризе необходима срочная госпитализация для лечения пероральными и внутривенными препаратами.
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