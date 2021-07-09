Врачи рассказали, в каких случаях надо срочно звонить в скорую

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Вовремя распознать высокое артериальное давление, вызывающее гипертонический криз, можно в том случае, если обращать внимание на предупреждающие знаки. Об этом со ссылкой на информацию врачей американской медклиники написала газета Daily Express.

По словам медиков, если человек чувствует сильную боль в груди или головную боль, сопровождающуюся спутанностью сознания и ухудшением зрения, это верный признак необходимости вызвать скорую помощь.

Также тревожными симптомами являются тошнота и внезапная беспочвенная тревога.

Более явными признаками гипертонического криза являются одышка и судороги. Также следует обратить особое внимание, если находящийся рядом человек вдруг перестал реагировать и отзываться.

При гипертоническом кризе необходима срочная госпитализация для лечения пероральными и внутривенными препаратами.

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