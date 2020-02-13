https://static.news.ru/photo/07fe76e8-4e74-11ea-a73a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Врачи призвали излечившихся от коронавируса стать донорами крови. Китайские медики намерены использовать кровь с антителами к COVID-19 для лечения заражённых.
Во время выздоровления у пациентов в крови содержится большое количество антител. Надеемся, что идущие на поправку протянут руки, выступят донорами и предоставят свою драгоценную плазму, — цитирует ТАСС главврача госпиталя в Ухане.
По словам медика, использование донорской крови уже показало первую эффективность при лечении пневмонии, вызываемой вирусом COVID-19.
Как писал NEWS.ru, к 13 февраля вирусом заразились более 60 тысяч человек, погибли 1369 инфицированных. Выздоровели более 6,2 тысячи человек, в том числе оба госпитализированных в России.