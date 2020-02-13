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Россия заняла четвёртое место после Украины, Белоруссии и Литвы по числу прироста смертности от цирроза печени. Исследование международной группы учёных охватило 195 стран мира за 1990–2017 годы.

Как пишет The Lancet Gastroenterology & Hepatology, в 2017 году цирроз стал причиной более 1,32 млн случаев смерти в мире, или 2,4% от общего числа смертей. При этом ситуация с...