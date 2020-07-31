Врачи: покалывание в руках – признак болезней сердца

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Покалывание и чувство онемения в руках свидетельствуют о том, что у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупреждают британские медики.

По их словам, указанные ощущения вызывает нарушение кровотока. Причиной его может быть повышенный уровень холестерина, бляшки которого скапливаются на стенках сосудов. Это приводит к атеросклерозу, который, в свою очередь, может спровоцировать сердечный приступ и другие проблемы, сообщает издание Express.

Медики призывают регулярно проверять уровень холестерина в организме и в качестве профилактики его повышения придерживаться средиземноморской диеты. Она предусматривает преобладание в рационе свежих овощей и фруктов и ограниченное потребление мяса.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные назвали шоколад средством от болезней сердца. Согласно их исследованию, для снижения риска развития ишемической болезни на 8% достаточно употреблять шоколад один раз в неделю.