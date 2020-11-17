Ковид на дистанте: клиника уходит в онлайн

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместе с врачами и волонтёрами хотят предоставить россиянам единую платформу для онлайн-консультаций по коронавирусу, дабы разгрузить клиники. О том, как сейчас врачи-добровольцы помогают больным «через экран», что чаще всего спрашивают инфицированные и какой выбор стоит перед студентами-медиками — в материале NEWS.ru.

Инициативные медики

Коронавирус заставляет излишне нервничать многих россиян. В панике они начинают звонить в больницы даже при малейших симптомах недомогания и без результатов анализов на COVID-19 на руках. Этот факт в том числе негативно сказывается на загруженности амбулаторного звена. Поэтому врачи, находящиеся на удалёнке, вместе с представителями ОНФ и волонтёрами решили подключиться и помочь медикам. Часть врачей уже добровольно проводят онлайн-консультации по общим вопросам для россиян. Как рассказала NEWS.ru эксперт ОНФ Юлия Зимова, общение с пациентами с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, планируют сделать более удобным и для этого ищут единую платформу.

Проект «Мы вместе» был организован ещё в начале пандемии. Начиналось всё с того, что волонтёры помогали доставлять пожилым людям лекарства и продукты. Сейчас из-за усложняющейся эпидемиологической ситуации растёт и число заболевших врачей. Они находятся на самоизоляции, но часть из них может помогать коллегам дистанционно. К нам как раз обратились такие медики, которые готовы вместе с волонтёрами из колл-центров обзванивать больных и отвечать на общие вопросы. После такой консультации, если у человека лёгкая степень коронавируса, он уже не вызывает в панике врача на дом. Так мы сможем снизить нагрузку на поликлиники. Сейчас мы активно ведём переговоры с телемедицинскими сервисами для централизации процесса. Юлия Зимова Эксперт ОНФ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Эксперт ОНФ, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

По данным ВОД «Волонтёры-медики», в 459 медицинских учреждениях (больницы, «красные зоны», поликлиники, зоны регистратуры) уже задействовано около четырёх тысяч волонтёров-медиков. Также консультировать россиян в региональных и поликлинических колл-центрах помогают больше шести тысяч волонтёров по всей стране. Они оповещают их об отрицательных результатах анализов, объясняют порядок получения больничного, следят за динамикой состояния пациентов. В случае ухудшения самочувствия соединяют с врачом или вызывают медика на дом. Как уточнила Юлия Зимова, в ближайшее время подключиться к ответам на вопросы ковид-положительных пациентов, которые проходят лечение на дому, уже готовы порядка 900 врачей в более чем 50 регионах России.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вторая сторона медали

Противоположную точку зрения высказал NEWS.ru врач-терапевт Игорь Юркин. По мнению специалиста, можно попробовать такой метод консультаций в качестве «экстренной посильной помощи», но большого эффекта это может не принести.

Если говорить об общих консультациях онлайн, то можно их проводить, конечно. Но, у нас, к сожалению, очень велик массовый психоз на тему COVID-19. Почти четверть вызовов на дом, по которым я работаю, — это люди паникёры. Они себе придумали, что болеют и начинают третировать всех. Это сложно остановить, пока эта тема так активно обсуждается повсюду. То, что касается, например, озвучивания по телефону результатов анализов. Если человек паникёр, ты хоть что ему говори, он найдет аргумент, чтобы придумать себе «особенный случай» или обвинить в некомпетентности врачей. А студентам лучше ходить вместе с врачами по вызовам и набираться опыта. Игорь Юркин терапевт терапевт

Врач-терапевт заключил, что за время пандемии он на деле убедился в пользе такого наставничества для студентов-медиков. По словам Юркина, сначала они приходят и «ничего не понимают», потом от переизбытка информации испытывают шок, а уже на второй неделе совместных выездов на вызовы с опытным врачом «начинают полноценно работать». По мнению медика, так студенты вырастут как специалисты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Истории врачей и напуганных россиян

Уже практикующие консультации по телефону и в мессенджерах врачи рассказали NEWS.ru, какие вопросы чаще всего задают заражённые коронавирусом пациенты. По оценкам медиков, им приходится выступать скорее в роли психологов, но это очень помогает россиянам.

В основном спрашивают: что делать дальше, где они могут получить лекарства, куда обращаться, если станет плохо? Люди находятся в панике, и очень важно в этот момент их успокоить. После звонка я слышу облегчение в голосе и в этот момент понимаю ценность своей работы. У нас есть подготовленная инструкция, по которой любой врач, будь он из «красной зоны» или нет, может проконсультировать. Если же я не знаю, как ответить на вопрос, то перенаправляю больного в колл-центр, где он сможет получить точную информацию, — поделился врач-терапевт Александр Богданов.

Другой специалист, врач-невролог Степан Пальчиков, в свободное время ведёт медицинский блог в соцсетях. Там он ежедневно по ночам и в перерывах между работой в «красной зоне», консультирует по 300–400 россиян.

Любой врач сможет ответить на первостепенные вопросы и снять панику. Основная проблема у людей, столкнувшихся с вирусом — это страх, и это важно и нужно проработать до того, как пациент попадет на приём к врачу, — пояснил медик.

Врач-эндокринолог Наталья Новаковская из Ямало-Ненецкого автономного округа сейчас сама болеет коронавирусом. Несмотря на это она продолжает консультировать пациентов из дома.

В основном я чувствую себя психологом, потому что люди пугаются, когда слышат, что у них пришёл положительный мазок на ковид. После консультации и получения точного порядка действий, вирус кажется им уже не таким страшным. Моя задача опрашивать, успокаивать и наблюдать. По разговору я могу определить степень тяжести заражения, если ситуация серьёзная, то вызываю участковую бригаду, — уточнила Новаковская.

Ежедневно проводит онлайн-консультации для пациентов, которые восстанавливаются после коронавируса, и врач-пульмонолог Вера Филипова. В день медик помогает более чем 50 переболевшим россиянам. За месяц такой работы врачу удалось ощутимо снизить нагрузку своих коллег-терапевтов. По словам Филиповой, сейчас жители нашей страны стали больше доверять медикам, чем это было весной. Они придерживаются всех рекомендаций специалистов и очень нуждаются в их внимании. «А нам важно показать, что мы о них помним, заботимся и всегда готовы ответить на все вопросы», — заключила пульмонолог.