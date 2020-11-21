Врачи назвали проблемы со ртом, указывающие на рак

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Штамм коронавируса, взятый у заразившихся в Дании норок, отличается от изначального на четыре мутации, из-за чего он получил новые свойства. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, в настоящее время в Дании готовится к публикации соответствующее научное исследование. Штамм с этими мутациями <...> способен выделять больше вируса. <...> К чему это может привести, если...