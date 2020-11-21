Врачи назвали проблемы со ртом, указывающие на рак

Британские врачи рассказали о первых признаках рака полости рта. Рекомендации по предотвращению развития данного заболевания дал фонд здоровья полости рта из Великобритании.
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Руководитель организации Найджел Картер советует проверять себя на рак ротовой полости ежедневно.
Если вы заметите что-нибудь необычное, запишитесь на прием к стоматологу или терапевту, — указал врач.
Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми распространёнными локализациями опухолей являются лёгкие, кожа, молочная железа у женщин и предстательная — мужчин. Для их выявления существует много скрининговых программ. Поэтому на ранних стадиях они выявляются достаточно часто. Этого не скажешь о редком, но весьма коварном виде рака — злокачественных заболеваниях полости рта и губ.