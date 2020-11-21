16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Врачи назвали проблемы со ртом, указывающие на рак

06:42, 22 ноября 2020 285
Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Британские врачи рассказали о первых признаках рака полости рта. Рекомендации по предотвращению развития данного заболевания дал фонд здоровья полости рта из Великобритании.

Специалисты на сайте фонда отметили, что первыми симптомами рака данной части тела могут быть красные и белые пятна, а также шишки на языке, внутренней стороне щёк и губах. Также необходимо внимательно следить за припухлостями на нёбе и опухолями на голове и шее.

Руководитель организации Найджел Картер советует проверять себя на рак ротовой полости ежедневно.

Если вы заметите что-нибудь необычное, запишитесь на прием к стоматологу или терапевту, — указал врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самыми распространёнными локализациями опухолей являются лёгкие, кожа, молочная железа у женщин и предстательная — мужчин. Для их выявления существует много скрининговых программ. Поэтому на ранних стадиях они выявляются достаточно часто. Этого не скажешь о редком, но весьма коварном виде рака — злокачественных заболеваниях полости рта и губ.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео