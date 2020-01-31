https://static.news.ru/photo/1a940cbc-443f-11ea-959b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.

По словам медика, этому заболеванию подвержены в основном китайцы, поскольку у них есть предрасположенность к пневмонии из-за большой загазованности окружающей среды.

Комаров заметил, что все смертельные случаи были зафиксированы в Китае, пишет «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба. Число заражённых достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли.