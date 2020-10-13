Врач сообщила о пользе кефира для укрепления иммунитета от COVID-19

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Употребление кисломолочных продуктов способствует укреплению иммунитета и помогает организму в борьбе с бактериями и вирусами, в том числе, и с COVID-19, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Каждый человек рождается с определенным набором полезной и вредной микрофлоры в кишечнике. И при неблагоприятном течении, может активизироваться и та, и другая. Поэтому для поддержания баланса, чтобы микрофлора была нормальная, а от этого зависит и иммунитет и общее здоровье, безусловно, кисломолочные продукты — они очень полезны, потому что они способствуют росту нормальной флоры, — приводит «Ридус» слова эксперта.

Диетолог отметила, что кисломолочные продукты положительно сказываются не только на иммунитет, но и на ночном сне. Так, она рекомендует пить кефир за полчаса до сна, так как он успокаивает нервную систему.

Важно, чтобы кисломолочные напитки были разнообразными, то есть не только кефир пьете, но и чередуете его с ряженкой и йогуртом. У кефира есть противопоказания. Если у людей повышенная кислотность желудка, то кефир нужно выбирать в начале срока годности, потому что при хранении кислотность этого напитка повышается. Кроме того, в кефире содержится небольшое количество спирта, который образуется при брожении при технологическом производстве кефира. Дозировка стакан или полстакана кефира — это считается безопасным как для взрослых, так и для детей, — сообщила Русакова.

Также она добавила, что люди, которые плохо усваивают молоко из-за аллергических реакций могут употреблять в пищу кисломолочные продукты, так как они не вызывают аллергию.

Тем, кто борется с лишним весом, диетолог советует следить за жирностью кефиров, в то время как тем, кого не беспокоят лишние килограммы она советует покупать кефир с жирностью в 3,2%.

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