Эндокринолог опровергла самые популярные мифы о кефире

Кефир, вопреки некоторым советам, не рекомендуется пить перед сном, заявила KP.RU эндокринолог Зухра Павлова. Это чревато снижением уровня глюкозы ночью и вследствие — избыточным повышением сахара под утро.

У кефира один из наиболее высоких значений инсулинового индекса. То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови, — уточнила Павлова.

На самом деле кефир рекомендован далеко не всем. Прежде всего напиток нельзя пить детям до семи месяцев. Также кефир может навредить пациентам с гастритом, язвой или панкреатитом. Врач добавила, что этот напиток не может стать альтернативой приему пищи. В нем нет достаточного количества белков, жиров и углеводов.

Профессор психиатрии Тор Нильсен ранее предупредил, что употребление молочных продуктов перед сном может вызвать ночные кошмары. По словам ученого, то, насколько страшными будут сновидения, зависит от наличия у человека пищевых аллергий.