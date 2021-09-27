Врач рассказала об опасности высокого уровня холестерина в крови

Невролог раскрыла опасности высокого уровня холестерина в крови, среди которых — риск атеросклероза и ухудшения памяти с возрастом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заместитель главного врача ГКБ № 29 имени Баумана, врач-невролог Татьяна Вон.

Врач отметила , что превышение уровня холестерина может стать причиной патологии сосудов, включая сосуды сердца и головного мозга. Также закупоренными могут оказаться сонные артерии, которые снабжают кровью весь головной мозг: отложения холестерина также становятся причиной головных болей. По её словам, чтобы выявить уровень холестерина, взрослому человеку необходимо хотя бы раз в год сдавать биохимический анализ крови.

Естественно, если в каком-то сосуде начинает откладываться атеросклеротическая бляшка, то тогда она нарушает кровоток. Этим объясняется то, что с возрастом у нас снижается память, — сказала Вон.

Ранее британский врач назвала продукты, позволяющие привести уровень холестерина в норму и ликвидировать риск болезней сердца и сосудов. В их числе можно назвать орехи, оливковое и кунжутное масло, красную рыбу, бобовые и мясо птицы, а также молоко, йогурты и спреды. Ещё один продукт, позволяющий эффективно бороться с холестерином, — клетчатка. Она поступает в организм с такими продуктами, как чёрный хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия.