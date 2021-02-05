Врач рассказала, о каких болезнях сигнализируют круги под глазами

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Врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова рассказала, о каких болезнях могут сигнализировать круги под глазами. По словам специалиста, этот признак может проявляться не только от недосыпа и злоупотребления кофе, но и из-за заболеваний.

Синяки или круги под глазами — всегда их причиной служит, скорее всего, ряд факторов, — сказала врач.

С медицинской точки зрения такие симптомы характеры для гипоксии — кислородного голодания, что в свою очередь связано с нехваткой жизненно-важных элементов в организме. Как правило, это говорит о дефиците железа — микроэлемента, который играет далеко не последнюю роль в процессе кроветворения.

Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнения причины появления синяков под глазами, — добавила Бочарова.

В некоторых случаях затемнение в области около глаз может являться условным и сугубо индивидуальным вариантом нормы. Кожа в этой области очень тонкая, и с возрастом она всё сильнее истончается. В результате, сквозь кожу становятся видны мелкие сосуды.

В любом случае, специалист посоветовала обратиться к врачу при появлении подобных симптомов. Только грамотный доктор сможет понять причину их возникновения и определить, представляют ли они угрозу здоровью, передаёт Пятый канал.

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