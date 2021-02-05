Дерматологи рассказали, как бороться с высыпаниями на коже после масок

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Ношение масок вызывает проблемы с кожей, для которых появился даже термин «маскне». Российские дерматологи рассказали, как это предотвратить.

По словам врачей, в пандемию коронавируса у людей увеличилось количество высыпаний на коже и повысился спрос на косметологические услуги. Так, в случае высыпаний дерматологи порекомендовали максимально минимизировать использование декоративной косметики. Мужчинам посоветовали не надевать маску сразу после бриться, так как это может привести к воспалению, пишет МК.RU.

Дерматологи советуют протирать лицо антибактериальными средствами, например хлоргексидином, а на воспаления прикладывать цинковую пасту. Кроме того, под маску и перчатки рекомендуют наносить крем, чтобы не допускать размягчения покрова.

Также при проблемах с кожей специалисты рекомендуют ставить в домах увлажнитель воздуха. Также следует обратиться за консультацией к врачу, который даст назначения на приём витаминов.

Ранее NEWS.ru писал, что британские дерматологи назвали три типа изменения кожных покровов, которые указывают на возможное заражение коронавирусной инфекцией. Они также поведали, на что стоит обратить особое внимание в первую очередь.

Так, присмотреться стоит к появлению сыпи на коже, которая может иметь различные проявления. К примеру, пациенты с коронавирусом нередко жаловались на высыпания в виде мелких прыщиков, крапивницы, ветрянки. Продолжительность таких симптомов составляет от нескольких дней до нескольких недель.