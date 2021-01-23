Дерматологи назвали три «кожных» признака проявления коронавируса

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Британские дерматологи назвали три типа изменения кожных покровов, которые указывают на возможное заражение коронавирусной инфекцией. Они также поведали, на что стоит обратить особое внимание в первую очередь.

Так, присмотреться стоит к появлению сыпи на коже, которая может иметь различные проявления. К примеру, пациенты с коронавирусом нередко жаловались на высыпания в виде мелких прыщиков, крапивницы, ветрянки. Продолжительность таких симптомов составляет от нескольких дней до нескольких недель.

Во вторую очередь, стоит обратить внимание на появление на пальцах, ногах и руках следов, похожих на обморожение. Нередко на теле заразившихся COVID-19 появляются красные или сиреневые болезненные шишки. Кроме того, у пациентов наблюдается отслаивание верхних слоёв эпидермиса.

Третьим, но не последним признаком заболевания могут являться очень сухие, почти «чешуйчатые» губы. На них могут возникать трещины и болезненные ощущения. Впрочем, специалисты уверяют, что этот признак чаще встречается у пациентов, которые близки к выздоровлению.

Исследования показывают, что сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель, рассказал дерматолог-консультант Вероник Батай. Его слова приводит Express.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики назвали 11 негативных последствий пандемии коронавируса для внешности. Они также назвали способы борьбы с ними в домашних условиях.

Так, результаты исследования косметической компании Glowdays показали, что чем дольше человек безвылазно находится дома, тем сильнее у него ухудшается цвет лица. Во многом этому способствуют недостаток «солнечного» витамина D и сухой воздух в помещении. Помимо этого, люди нередко коротают время дома за просмотром ленты новостей через смартфон или компьютер.