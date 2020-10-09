Врач рассказала, кому вредно есть кашу

Некоторым людям стоит отказаться от употребления каши с высоким гликемическим индексом, сообщила врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.
По её словам, крупы являются важной частью рациона и содержат большое количество полезных компонентов, однако многие из них имеют высокий гликемический индекс. Наиболее безопасной крупой с низким гликемическим индексом является перловая каша, средний показатель у гречки и риса, а вот у пшённой, манной и кукурузной каш — высокий.
Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объёмом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс, — пояснила она.
Более безопасными считаются каши с низким гликемическим индексом,
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