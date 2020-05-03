Врач рассказала, для кого COVID-19 особенно опасен

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Увеличение числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки не означает «углубления пандемии», заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалея Александр Гинцбург. Оно связано с тем, что за последние 10 дней тестирование увеличилось в два раза.

Цифра растёт, потому что расширяется тестирование. Не надо быть математиком при этом, чтобы понять, что, соответственно, мы выявим больше инфицированных, — сказал Гинцбург «Интерфаксу». Всего за последние 24 часа было...