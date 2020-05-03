Врач рассказала, для кого COVID-19 особенно опасен

Новая коронавирусная инфекция представляет особую опасность для жизни людей с болезнями сердца и сосудов. Такое мнение высказала заместитель директора НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Нана Погосова.
Мировой опыт показывает, что тяжелее всего COVID-19 протекает у пожилых людей, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением и с сахарным диабетом, — написала эксперт в Facebook.
По её словам, при сочетании COVID-19 и сердечно-сосудистых заболеваний спасти пациентов удаётся не всегда. Но врачи борются за каждого больного, используя весь арсенал лекарственной и хирургической помощи. Она призвала россиян ответственно относиться к своему здоровью.
Как ранее писал NEWS.ru, главврач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что протоколы для лечения коронавируса в России основаны не на доказательной медицине, а на опыте китайских врачей.
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