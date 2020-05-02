Проценко: протоколы для лечения коронавируса в РФ основаны на опыте Китая

https://static.news.ru/photo/1b01f646-8c60-11ea-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Главврач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что протоколы для лечения коронавируса в России основаны не на доказательной медицине, а на опыте китайских врачей.

Все протоколы, которые мы сейчас используем, построены не на доказательной медицине, а на опыте. Опыте наших китайских коллег, которые, когда у них был взрыв эпидемии, искали препараты, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, Проценко ранее заявил, что внезапная потеря обоняния и осязания является характерным симптомом коронавируса. По его словам, когда он заболел коронавирусом, обоняние восстановилось только на пятые сутки. В целом заболевание у него протекало в «средней форме», с лихорадкой, с определённым объёмом поражения лёгких. Он уточнил, что лечился «неамбулаторно», с применением той же терапии, которую используют для больных коронавирусом в его больнице.

Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве увеличилось за сутки на 608. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, достигло 6374. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.