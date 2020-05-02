Главврач Коммунарки назвал один из характерных симптомов коронавируса

https://static.news.ru/photo/68f0fa20-8c59-11ea-abe2-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Denis Protsenko/facebook.com

Внезапная потеря обоняния и осязания является характерным симптомом коронавируса. Об этом заявил главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ну, банально: утренний кофе вы перестаете чувствовать, как кофе, или там ваш привычный парфюм вы вдруг, использовав, понимаете, что вы его не чувствуете, — заявил доктор во время интервью на телеканале «Россия 1».

По его словам, когда он заболел коронавирусом обоняние восстановилось только на пятые сутки.

NEWS.ru писал, что каждый второй пациент в реанимации Коммунарки подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По словам, Проценко всего в больнице на лечении находятся более 510 человек, их них 10% в отделении реанимации.

Всего в России зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, 1222 человека умерли. В Москве — 62658 заболевших, 6374 выздоровело, 695 умерло.