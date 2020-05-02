К ИВЛ подключён каждый второй пациент в реанимации в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/7b89aa68-8c56-11ea-b065-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Каждый второй пациент в реанимационном отделении в московской COVID-больнице в Коммунарке подключён к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил главврач учреждения Денис Проценко.

Всего в больнице проходят лечение более 510 человек, из них 10% находятся в отделении реанимации.

Каждый второй реанимационный пациент — это пациент на искусственной вентиляции лёгких. Самому молодому пациенту 24 года — успешно отлучили от аппарата, но есть пациент 36 лет, которого мы, к сожалению, потеряли, — сказал Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

В России на сегодняшний день зарегистрировано 124 054 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались . За последние сутки подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19. В Москве диагноз поставлен 62 658 заболевшим, 695 человек умерло.

Ранее NEWS.ru писал о смерти двух пациентов в новом инфекционном госпитале в Вороновском в Новой Москве. По словам главного врача медучреждения Сергея Переходова, скончались женщина в возрасте 89 лет и мужчина в возрасте 83 лет.