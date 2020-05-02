В COVID-госпитале в Новой Москве начали умирать пациенты с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/509f4d3e-8c4d-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Два пациента умерли в новом инфекционном госпитале в Вороновском в Новой Москве. По словам главного врача медучреждения Сергея Переходова, скончались женщина в возрасте 89 лет и мужчина в возрасте 83 лет.

Всего по состоянию на 2 мая лечение в новом госпитале проходят 203 пациента. Из них с диагнозом «пневмония» — 203, подтверждённых с COVID — 196. На кислородной поддержке в больнице находятся 104 пациента, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены восемь человек.

Всего за сутки в Вороновское поступили 16 человек. За сутки были выписаны 12 пациентов.

Новый инфекционный госпиталь в Вороновском возвели за рекордные сроки — за один месяц. Это полноценное капитальное сооружение. Медучреждение рассчитано на 500 пациентов, в том числе на 250 коек реанимации. Клиника начала принимать больных с конца апреля.

По данным на 1 мая, в Москве выявлено 57 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 37 пациентов скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,2 млн человек по всему миру, более 238 тысяч скончались.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.

Ранее британские учёные открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19. Выводы исследователей и описание исследования опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv, писал NEWS.ru.