Обнаружена мутация в геноме человека, влияющая на тяжесть COVID-19

https://static.news.ru/photo/31434fc4-8af6-11ea-a08e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/Global Look Press

Британские генетики и их коллеги из Франции и США открыли участок в геноме человека, влияющий на тяжесть COVID-19. Выводы учёных и описание исследования опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 проникает в клетки, используя молекулы белка ACE2, покрывающие так называемые пневмоциты (один из типов клеток альвеол). Уровень активности этого белка меняется после развития инфекции. Однако это происходит не во всех организмах.

Дело в том, что различия в активности ACE2 в первую очередь связаны с двумя генами врождённой иммунной системы: IFNL3 и IFNL4. Их работу определяет участок ДНК на 19 хромосоме человека — так называемый регион IFNL.

Он может содержать в себе три разных типа мутаций. Одна из них значительно понижает количество молекул ACE2, вырабатываемых в ответ на проникновение вирусов, две других не препятствуют этому. Обе этих «опечатки» в ДНК приводят к тому, что ген IFNL4 полностью отключается и не участвует в борьбе с инфекцией.

Интересно, что различия активности ACE2, связанные с мутациями в участке IFNL, наиболее ярко проявляются среди молодых людей и почти не влияют на концентрацию этого белка в клетках пожилых больных.

Niaid-Rml/Global Look Press

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 3,2 млн человек по всему миру, более 228 тысяч скончались.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета. Эти пациенты находятся в группе риска и чаще заболевают коронавирусной инфекцией.

Ранее китайские исследователи пришли к выводу, что коронавирус поражает не только лёгкие, но и гемоглобин в эритроцитах, что приводит к гипоксическому синдрому — нехватке кислорода. Кроме того, больные COVID умирают также от цитокинового шторма — бурного ответа иммунитета на вирус.

Лекарства от болезни пока нет. В каждом конкретном случае врачи подбирают индивидуальные схемы лечения.

По данным на 30 апреля, общее число заражённых в России достигло 106 498 человек. Всего с начала эпидемии в РФ зафиксировано 1073 летальных исхода от COVID-19, выздоровели 11 619 человек, писал NEWS.ru.