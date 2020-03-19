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В ближайшее время не стоит ожидать появления домашних тест-систем на коронавирус. Об этом заявил доктор биологических наук, член Academia Europaea Михаил Гельфанд.

Отмечается, что тест состоит в том, чтобы проверить наличие в организме пациента РНК-вируса. Тест-система не настолько проста, чтобы его можно было делать дома, — цитирует РИА Новости Гельфанда. Он добавил,...