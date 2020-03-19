Строители начали возводить лечебный блок инфекционного центра в поселении Вороновское около деревни Голохвастово (ТиНАО). Такую информацию сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Андрей Бочкарёв.
Блок состоит из 12 корпусов, в том числе лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В ближайшее время начнём строить блок реанимации — это ещё 16 различных корпусов, включая единый комплекс из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест, — приводит его слова официальный сайт мэра Москвы.
Площадь нового медицинского центра составит около 70 тысяч квадратных метров. Для него будет закуплено современное медицинское оборудование и материалы.
Это не временный проект из отдельных вагончиков, а полноценное капитальное строение. Ультрасовременный медицинский центр, который прослужит несколько десятков лет, — добавили Бочкарёв.
NEWS.ru ранее писал, что кабмин рассмотрит различные возможности строительства модульных медцентров.