Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус

https://static.news.ru/photo/1f1abc54-8c5b-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главный врач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что заболевание COVID-19 протекало у него в «средней форме».

Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определённым объёмом поражения лёгких на КТ, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Проценко уточнил, что лечился «неамбулаторно», с применением той же терапии, которую используют для больных коронавирусом в его больнице.

Как писал NEWS.ru, Проценко ранее заявил, что внезапная потеря обоняния и осязания является характерным симптомом коронавируса. По его словам, когда он заболел коронавирусом обоняние восстановилось только на пятые сутки.

Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве увеличилось за сутки на 608. Всего количество москвичей, выздоровевших от инфекции, достигло 6374.

По данным на 2 мая, в мире COVID-19 выявлен у более чем 3,4 млн человек. Свыше 239 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, заболели 114 573 человека. 1172 скончались. Победить болезнь удалось 13 285 пациентам.