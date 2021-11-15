Врач рассказал, под какие болезни маскируется коронавирус

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус может маскироваться под любые болезни, а не только под ОРВИ. Это может быть любой симптом, вплоть до расстройства стула, приводит мнение врача URA.RU.

Совершенно любой симптом. Коронавирусная инфекция маскируется под любые заболевания, под любые ОРВИ, поэтому может быть и расстройство стула, и головные боли, и утомляемость, и насморк, и кашель, и боль в горле, — сказал доктор.

Для того, чтобы понять, может ли это быть коронавирусная инфекция, нужно проанализировать, мог ли человек от кого-нибудь заразиться.

Абсолютно любой симптом может быть признаком коронавирусной инфекции, поэтому нужно оценивать ситуацию по тому, как общались, с кем общались, кто болел, кто заболевал. К сожалению, в период разгара эпидемии никак по-другому, — пояснил специалист.

Нужно учитывать, что даже у ОРВИ несколько десятков симптомов. Причём, они могут быть не только вирусной этиологии, но и бактериальной и даже грибковой.

Ранее кандидат медицинских наук Николай Крючков и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказали, что через три месяца после вакцинации титр антител в организме человека падает в три раза, через полгода — в 10 раз.