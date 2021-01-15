Врач рассказал об особенностях кашля при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/58666d8a-57cd-11eb-a0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как отличить кашель при коронавирусе от кашля курильщика.

По его словам, при COVID-19 кашель очень напоминает тот, что мучает любителей покурить по утрам, и время, в которое возникает, является важным моментом.

При коронавирусе появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться. Правда, кашель курильщика только утром, а кашель при COVID-19 идёт в течение всего дня, — пояснил специалист.

По его словам, сухой кашель при коронавирусе имеет особые звуковые оттенки, которые может распознать врач. Голос у таких пациентов становится сиплым и охрипшим. Однако, подчеркнул Карабиненко, для постановки диагноза этого недостаточно — необходимо проводить тесты, передаёт радио Sputnik.

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